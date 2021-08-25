Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek
Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan golcü futbolcu Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer oldu. La Liga ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveçli golcüyü 1 yıllığına kiraladığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe'nin en güçlü forvet adaylarından olan Alexander Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir yolunu gözlediği futbolcu artık Real Sociedad forması giyecek.
TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un merakla beklenen geleceği netlik kazandı. Bundesliga ekibi, Norveçli golcüyü İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a 1 yıllık kiraladı. İspanya ekibi transferi sosyal medya hesabından duyurdu.