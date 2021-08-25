Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan golcü futbolcu Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer oldu. La Liga ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveçli golcüyü 1 yıllığına kiraladığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin en güçlü forvet adaylarından olan Alexander Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir yolunu gözlediği futbolcu artık Real Sociedad forması giyecek.

TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un merakla beklenen geleceği netlik kazandı. Bundesliga ekibi, Norveçli golcüyü İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a 1 yıllık kiraladı. İspanya ekibi transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek
Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek
Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da
Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da
SON DAKİKA: Alexander Sörloth, Real Sociedad'a kiralandı
SON DAKİKA: Alexander Sörloth, Real Sociedad'a kiralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:25:17. #1.16#

title