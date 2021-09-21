Alex Telles'ten yıllar sonra Drogba itirafı: Öfkeli bir şekilde herkesi esir aldı, şişeyi kırdı - Haberler Spor
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Alex Telles'ten yıllar sonra Drogba itirafı: Öfkeli bir şekilde herkesi esir aldı, şişeyi kırdı

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Alex Telles'ten yıllar sonra Drogba itirafı: Öfkeli bir şekilde herkesi esir aldı, şişeyi kırdı

M.United'ın sol beki Alex Telles, 2014-15'te Galatasaray'da Didier Drogba ile soyunma odasında yaşadığı bir anısını anlattı. Telles, "Maçta yeniliyorduk. Soyunma odasından öfkeli ses geliyordu. Yerde patlayan bir şişe. Drogba tüm takımı esir almıştı. Takıma karşı 'Böyle oynayan takıma tahammül edemem. Ya kazanırız ya da buna katlanamam' diye bağırıyordu. Çok büyük oyuncular var ama Drogba kadar hırslısını görmek zor" diye konuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles, Didier Drogba'nın baskınlığını ve karakterini ESPN'e verdiği röportajda bir kez daha ortaya koydu.

Alex Telles'ten yıllar sonra Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı

İşte o röportaj:

"TAM DROGBA'LIK BİR OLAY"

"Tam Didier Drogba'lık bir olaydı. Onunla yaşadığım unutulmaz bir anı var. Genelde her şeyi kazanan harika oyuncular görürsünüz ama o kadar hırslı olmadıklarını fark edersiniz. Drogba öyle biri değildi.

"ESİR ALDIĞINI GÖRDÜM"

Galatasaray'daki ilk maçlarımdan biriydi. İlk yarı sona erdi ve 1-0 gerideydik. Benim için durum; tamam, 1-0 gerideyiz, kaybediyoruz ama ikinci yarı var, geri dönüp kazanalım, çünkü biz Galatasaray'ız gibiydi. Ancak, Drogba için öyle değildi.

Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm.

Ben henüz 21 yaşında bir gencim. Drogba 'Daha iyi oynamalıyız, kazanmalıyız. Böyle oynayan bir takıma tahammül edemem. Ya oraya geri dönüp kazanırız ya da bir daha buna katlanamam' dedi. O çok özel ve farklı bir karakterdi."

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Haber: Alex Telles'ten yıllar sonra Drogba itirafı: Öfkeli bir şekilde herkesi esir aldı, şişeyi kırdı - Haberler Spor
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