Alex Telles'ten yıllar sonra Drogba itirafı: Öfkeli bir şekilde herkesi esir aldı, şişeyi kırdı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles, Didier Drogba'nın baskınlığını ve karakterini ESPN'e verdiği röportajda bir kez daha ortaya koydu.

İşte o röportaj:

"TAM DROGBA'LIK BİR OLAY"

"Tam Didier Drogba'lık bir olaydı. Onunla yaşadığım unutulmaz bir anı var. Genelde her şeyi kazanan harika oyuncular görürsünüz ama o kadar hırslı olmadıklarını fark edersiniz. Drogba öyle biri değildi.

"ESİR ALDIĞINI GÖRDÜM"

Galatasaray'daki ilk maçlarımdan biriydi. İlk yarı sona erdi ve 1-0 gerideydik. Benim için durum; tamam, 1-0 gerideyiz, kaybediyoruz ama ikinci yarı var, geri dönüp kazanalım, çünkü biz Galatasaray'ız gibiydi. Ancak, Drogba için öyle değildi.

Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm.

Ben henüz 21 yaşında bir gencim. Drogba 'Daha iyi oynamalıyız, kazanmalıyız. Böyle oynayan bir takıma tahammül edemem. Ya oraya geri dönüp kazanırız ya da bir daha buna katlanamam' dedi. O çok özel ve farklı bir karakterdi."

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