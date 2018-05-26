İngilizler, Eski Galatasaraylı Alex Telles İçin 35 Milyon Euro Hazırladı

Premier Lig'de başarılı bir sezonu daha geride bırakan Tottenham'da teknik direktör Mauricio Pochettino, transfer listesini yönetime sunmaya başladı.

Takıma yeni bir sol bek transferi edilmesini isteyen Arjantinli teknik direktörün listesinin ilk sırasında Porto'dan Alex Telles olduğu belirtildi.

35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Porto'nun Financial Fair Play nedeniyle oyuncu satmak zorunda olduğunu belirten İngiliz basını, Tottenham'ın Telles için Porto'ya 35 milyon Euro teklif edeceğini kaydetti.

Tottenham'ın diğer sol bek adaylarının Ryan Sessegnon ve Kieran Tierney olduğu ancak Telles'in diğer futbolculardan bir adım önde olduğu iddia edildi.

45 MAÇTA 4 GOL 20 ASİST

Galatasaray'ın eski oyuncusu Telles, Porto ile Portekiz Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşarken bu sezon forma giydiği 45 maçta 4 gol ve 20 asist yaparak yıldızlaştı.