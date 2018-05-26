İngilizler, Eski Galatasaraylı Alex Telles İçin 35 Milyon Euro Hazırladı
İngiliz ekibi Tottenham, Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya Porto'ya sattığı Alex Telles için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.
Premier Lig'de başarılı bir sezonu daha geride bırakan Tottenham'da teknik direktör Mauricio Pochettino, transfer listesini yönetime sunmaya başladı.
Takıma yeni bir sol bek transferi edilmesini isteyen Arjantinli teknik direktörün listesinin ilk sırasında Porto'dan Alex Telles olduğu belirtildi.
35 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Porto'nun Financial Fair Play nedeniyle oyuncu satmak zorunda olduğunu belirten İngiliz basını, Tottenham'ın Telles için Porto'ya 35 milyon Euro teklif edeceğini kaydetti.
Tottenham'ın diğer sol bek adaylarının Ryan Sessegnon ve Kieran Tierney olduğu ancak Telles'in diğer futbolculardan bir adım önde olduğu iddia edildi.
45 MAÇTA 4 GOL 20 ASİST
Galatasaray'ın eski oyuncusu Telles, Porto ile Portekiz Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşarken bu sezon forma giydiği 45 maçta 4 gol ve 20 asist yaparak yıldızlaştı.
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BİZ TÜRK MİLLETİNDEN BİR CACIK OLMAZ. HİÇ BİR İŞTE DÜNYANIN LOKOMOTİFİ OLAMAYIZ. ÇÜNKÜ PROFESYONELLİK DENEN İŞ KÜLTÜRÜ DENEN İŞ KÜLTÜRÜ YOK BİZDE. EĞİTİM, SAYGI, HUKUK, TEVAZU YOK. HEP BİR HALLEDERİZ ANLAYIŞI DEVAM EDİYOR.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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pay almıycaklarmı öyle madde koydurmamışlarmıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır