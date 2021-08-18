Alex Teixeira'nın Beşiktaş'taki İlk Antenmanı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda, yeni transfer Alex Teixeira takımla ilk antrenmanlarına çıktı.