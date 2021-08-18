Alex Teixeira'nın Beşiktaş'taki İlk Antenmanı
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Alex Teixeira'nın Beşiktaş'taki İlk Antenmanı

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda, yeni transfer Alex Teixeira takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda, yeni transfer Alex Teixeira takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'taki İlk Antenmanı

Kaynak: Dugout

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