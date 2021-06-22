Alex Teixeira kimdir? Alex Teixeira kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Beşiktaş'ın bir süredir görüşüp anlaşma sağlayamadığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için, Burak Elmas'ın başkanlık seçimini kazanmasıyla birlikte Galatasaray da devreye girdi. Peki, Alex Teixeira kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Alex Teixeira kimdir?

Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim ise Alex Teixeira. Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş'la görüşme halindeydi. Peki, Alex Teixeira kimdir? Alex Teixeira kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Ocak 1990

Kaç yaşında: 31 yaşında

Nereli: Rio de Janeiro, Brezilya

Boy: 1,74 m

Alez Teixeira kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008 yılında A takıma yükseldi. Alex Teixeira Ocak 2008'de Dubai kampın için A takım kadroya çağrıldı. Kulüpteki ilk golü 28 Haziran 2008'de Ipatinga'yı 4-2 yendikleri maçta attığı golle geldi.[2] 22 Ağustos'ta Portuguesa'yı 1-0 yendikleri maçtın tek golünü attı. Vasco sezon sonunda küme düştü. Serie B'deki ilk golünü 25 Temmuz 2009'da Bahia'ya 2-1 yenildikleri maçta attı. 13 Kasım 2009'da kulüp adına son golünü América'yı 2-1 yendikleri maçta kaydetti. Kulüpteki son maçına 28 Kasım'da Ipatinga'ya 2-0 yenildikleri maçta çıktı. Sezonun sonunda, Vasco ikinci sıradaki takıma yedi puan farkla tekrar Serie A'ya yükseldi.[8] Bu, Texeira'nın Vasco ile geçirdiği süre boyunca kazandığı ilk ve tek kupaydı. 21 Aralık 2009'da, 19 yaşındayken, Vasco da Gama'dan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer oldu ve yaklaşık 6 milyon € karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla imza attı. Vasco ile toplamda, 51 lig maçı olmak üzere 92 maça çıktı ve ligde 10 gol toplamda ise 16 gol attı.

Alex Teixeira daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning kulüplerine transfer oldu.

Alex Teixeira, Brezilya milli takım formasını U15, U17 ve 20 yaş kategorilerinde giymiştir. 2007 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve 2009 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Brezilya genç milli takım formasıyla mücadele etti. Turnuvada Ganalı Dominic Adiyiah'ın ardından turnuvadaki en iyi ikinci oyuncu seçildi.

Alex Teixeira, 2016 Copa América için Brezilya A takımına geniş kadrosuna alındı, ancak final kadrosundan çıkarıldı.