Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Teixeira, Josef de Souza'nın sosyal medyadan "Come to Beşiktaş" etiketiyle yaptığı paylaşıma "Yakında kardeşim" diyerek transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira transferinde sona geldi. Siyah-beyazlılar, Breizlyalı futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı futbolcuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

SOSYAL MEDYADAN TRANSFERİN FİTİLİNİ YAKTI

Josef de Souza'nın sosyal medyadan "Come to Beşiktaş" etiketiyle yaptığı paylaşıma "Yakında kardeşim" yorumunu yapan Teixeira transferin mutlu sonla bittiğinin sinyalini de vermiş oldu.