Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Teixeira, Josef de Souza'nın sosyal medyadan "Come to Beşiktaş" etiketiyle yaptığı paylaşıma "Yakında kardeşim" diyerek transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira transferinde sona geldi. Siyah-beyazlılar, Breizlyalı futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı futbolcuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

SOSYAL MEDYADAN TRANSFERİN FİTİLİNİ YAKTI

Josef de Souza'nın sosyal medyadan "Come to Beşiktaş" etiketiyle yaptığı paylaşıma "Yakında kardeşim" yorumunu yapan Teixeira transferin mutlu sonla bittiğinin sinyalini de vermiş oldu.

Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Alper Yılmaz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:23:17. #1.15#

title