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Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, 3 Haziran 2004'te sarı lacivertli takıma imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşım yaptı. Brezilyalı efsanenin paylaşımı altına Fenerbahçeli taraftarlardan duygu yüklü yorumlar geldi.

03.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:36

Fenerbahçe'de adını efsaneler arasına yazdırmayı başaran Alex de Souza, 3 Haziran 2004'te sarı lacivertli takıma imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Brezilyalı efsanenin paylaşımı altına Fenerbahçeli taraftarlardan duygu yüklü yorumlar gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Birçok taraftar da "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) yazarak Alex'i yeniden sarı lacivertli kulübe çağırdı.

Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu

Dönemin başkanı Aziz Yıldızım, teknik direktörü Christoph Daum ve yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür eden Alex, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"3 Haziran 2004

Tanımadığım bir yere gitmenin kafamda oluşturduğu soru işaretleriyle birlikte Fenerbahçe'ye imzamı attığım tarih. Ama kalbim, kulüple ve taraftarıyla harika hikayeler yazmak için yanıp tutuşuyordu. Aziz Yıldırım ve yönetimine bunu mümkün kıldığı için teşekkür ederim. Brezilya'ya defalarca gelip Fenerbahçe'de oynamanın harika olacağını söyleyen, ben kabul edene kadar ısrar eden Hakan Bilal Kutlualp'e özel teşekkürler. Gelmem için ısrar eden ve geldiğimde bana çok yardımcı olan Fabio Luciano'ya teşekkürler. Bana bakıp kolladığı için Christopher Daum'a teşekkürler. Figer ailesine teşekkürler. Bu meydan okumayı benimle birlikte gerçekleştiren eşim Daiane'ye teşekkürler

Ve elbette teşekkürlerin en özeli, bana ve aileme çok iyi bakan ve sevgisini kalpten hissettiren Fenerbahçe Taraftarı'na

Sonrasında gelen, tarihti"

Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
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