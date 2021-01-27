"Alex F.Bahçe tarihinin en iyisi" diyen Emre, kendi oynadığı kadroyla mevcut kadroyu kıyasladı

F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in imza töreninde açıklamalarda bulundu. Mesut'un eşi Amine Gülşe'ye transferdeki emekleri için teşekkür ederken, "Cristian-Emre-Alex üçlüsü mü, Gustavo-Ozan-Mesut üçlüsü mü daha iyi?" sorusuna "Alex tarihimizin en iyisi, ben de fena değildim ama mevcut takım bizden iyi" diye yanıtladı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Mesut'un Fenerbahçe için çok büyük bir transfer olduğunu belirten Belözoğlu, "Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Başkanımızdan sonra konuşmak kolay olmuyor. O çok güzel kelimeler seçti, ben dersime iyi çalışmadım, arkadaşlarla notlar aldık. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde çok büyük transferler oldu" dedi.

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR RÜYAYDI"

Mesut'un gençlere örnek olacağını belirten sportif direktör, "Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı. Onun için de çocukluk hayaliydi. Bizlerin de bu transferde payı olduysa, ne mutlu bizlere. Mesut'u daha yakından tanıdım ve insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine, memleketine bağlılığıyla gençlere örnek olacak. Bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak" şeklinde konuştu.

"DEĞERLİ EŞİNİN DE TRANSFERDE PAYI VAR"

Tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe'nin transferdeki payına değinen Emre Belözoğlu, "Değerli eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Onların da bu transferde payı oldu. Bizim iyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. Mesut'la çok güçleneceğiz ve kupaları kaldıracağız. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la olacağız, onu yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"ALEX BENİM İÇİN FENERBAHÇE TARİHİNİN EN BÜYÜK FUTBOLCUSU"

"Cristian-Emre-Alex üçlüsü mü, Gustavo-Ozan-Mesut üçlüsü mü daha iyi?" sorusu üzerine Emre Belözoğlu, "Mesut, benden daha zeki bir oyuncu ama ben de fena değildim. Alex, Fenerbahçe tarihindeki en büyük futbolcu. Benim gönlümde başka yeri var. Cristian da iyi futbolcu. Şu anki orta saha üçlüsünü daha önde görüyorum. İnşallah Fenerbahçe taraftarını güzel günlere uyandırırız." cevabını verdi.