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Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti

Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza, bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla profesyonel futbol kariyerini sonlandıracak Emre Belözoğlu için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve eski takım arkadaşına şans diledi. Alex, "Seninle aynı soyunma odasına paylaşmak, birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti" ifadelerine yer verdi.

Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti
25.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:55

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı lacivertli ekipte geçirdiği yılların ardından profesyonel futbol kariyerini bu akşam Çaykur Rizespor maçıyla sonlandıracak. 39 yaşındaki deneyimli orta sahaya bir tebrik de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan geldi.

Emre'yle yıllarca beraber oynayan Alex, Instagram'dan Türkçe yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşına bol şans ve başarı dileklerini iletti.

"BERABER OYNAMAK BİR ZEVKTİ"

Alex, Emre'yle beraber oynamanın kendisi için bir zevk olduğunu da söyleyip "Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel futbolculuk hayatınının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim. Pazartesi gününden itibaren alacağın tüm görevlerde başarılar dilerim. Seninle aynı soyunma odasına paylaşmak, birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Bol şans Emre" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'dan emekli olacak Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti

BERABER 3 KUPA

Kariyerlerinde Fenerbahçe'nin kaptanlık görevini yerine getiren ikili, sarı lacivertli formayı birlikte giydikleri sırada 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

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