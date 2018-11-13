Alevi Dedesi Ocak, Taziye Sırasında Hayatını Kaybetti

Alevi kültüründe saygın bir yeri olan ve "Elif Ana" olarak da bilinen Elif Suğan'ın oğlu Alevi dedesi Mehmet Ocak, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Taziye ziyareti için Gaziantep'e giden Mehmet Ocak (75), bu esnada kalp krizi geçirdi. Yardım çağrısı yapılan 112 Acil Sağlık ekibince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ocak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ocak için Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki Elif Ana Türbesinde, 15 Kasım Perşembe günü cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.