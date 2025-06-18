Aleksia neden yok? Filenin Sultanları Aleksia neden oynamıyor, kadroda yok mu?

Aleksia neden yok? Filenin Sultanları Aleksia neden oynamıyor, kadroda yok mu?
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Filenin Sultanları takımının önemli oyuncularından Aleksia'nın neden oynamadığı merak konusu oldu. Aleksia'nın kadroda olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

İkinci hafta kadrosu açıklandığında, pasör çaprazı olarak sadece Melissa Vargas listede yer aldı. Aleksia kadroda neden yok? Açıklanan kadroda Cansu Özbay ya da Elif Şahin bulunacak, ama pasör çapraz mevkide yalnızca Vargas tercihi yapıldı. Peki, Aleksia neden yok? Filenin Sultanları Aleksia neden oynamıyor, kadroda yok mu?

ALEKSIA NEDEN YOK?

Daha önce 2024'te Türk vatandaşlığı kazanan Aleksia, Türkiye formasıyla yüksek performans gösteriyor; ancak 2. hafta için teknik ekip rotasyona gitti. Bu tür uzun turnuvalarda önemli oyuncuların planlı şekilde dinlendirilmesi sık uygulanan bir strateji oluyor.

Aleksia neden yok? Filenin Sultanları Aleksia neden oynamıyor, kadroda yok mu?

FİLENİN SULTANLARI ALEKSIA KADRODA YOK MU, NEDEN OYNAMIYOR?

Çin'deki ilk haftada Vargas, Zehra, Ebrar, Cansu gibi isimler de kadroda yer almamıştı. Santarelli'ye göre bu durum kalıcı bir kadro dışı değil, yüksek tempodan dolayı uygulanmış bir rotasyondur.

Ayrıca, pasör çapraz pozisyonunda aynı anda Vargas ve Aleksia'nın olmaması yönünde önceki sezon kural kısıtlaması da vardı. 2025'ten itibaren bu kural değişti; ancak teknik ekip bu hafta tek isimle ilerlemeyi tercih etti.

Aleksia neden yok? Filenin Sultanları Aleksia neden oynamıyor, kadroda yok mu?

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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