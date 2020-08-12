Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu Hasan Şaş'ın teknik ekipten ayrılmasının ardından Galatasaray, yardımcı antrenör sorununu Riera ile çözdü. Yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcısı olacak olan Riera, sarı-kırmızılı takımla bugün antrenmana çıktı.

Galatasaray'da pandeminin ertelediği Riera hamlesi gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'a gelerek Fatih Terim ile görüşen ancak salgın sonrasında rötar yapan Riera hamlesi resmiyete döküldü. Galatasaray'ın eski oyuncusu Fatih Terim'in teknik ekibine katıldı Bu sabah yapılan çalışmaya Riera da katıldı.

Albert Riera, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında stajını yapmıştı.

DAVALA VE ŞAHİN DE TEKNİK EKİPTE

Bu arada durumları merak edilen ve ayrılacakları iddia edilen Ümit Davala ile Levent Şahin de teknik ekipte yer alacak. Levent Şahin de bu sabahki antrenmanda Fatih Terim ile birlikte idmana katılırken Ümit Davala'nın ise yeni sezon için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet