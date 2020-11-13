Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'a destek mesajı paylaşan Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya, Albayrak'ın istifanın kabulüyle destek mesajlarını sildi.

Sürpriz bir şekilde Instagram hesabından paylaştığı mesajla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'a siyasilerden ve ekonomi çevrelerinden destek mesajları yağmıştı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Albayrak'a desteğini alenen ifade eden isimlerden biri de Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'ydı. Yerlikaya 8 Kasım akşamı Albayrak'a destek için hesabından, "Hem yerli ve millidir" diyerek #BeratAlbayrakYanındayız ve #beratalbayrakyalnizdegildir etiketlerini eklemişti. Yerlikaya'nın Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi sonrası bu mesajını silmesi dikkat çekti.

DİĞER MESAJINA İSE DOKUNMADI

Yerlikaya, 10 Kasım günü paylaştığı "Görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyor, bayrağı devralan @lutfielvan Bakanımıza yeni görevinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" mesajına ise dokunmadı.