Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi Albaraka Türk, tüm dünyada ve Türkiye'de de etkili olan Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve başta müşteri ve çalışanları olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla, mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Albaraka Türk, tüm dünyada ve Türkiye'de de etkili olan Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve başta müşteri ve çalışanları olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla, mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Kaynak: Dunya.com