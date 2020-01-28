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Alban Lafont'un 2019-20 Sezonundaki En İyi Kurtarışları

Geleceğin en parlak kalecilerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki Alban Lafont, FC Nantes kalesinde harikalar yaratıyor. İşte Lafont'un 2019-20 sezonundaki en iyi kurtarışları...

28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:19

Geleceğin en parlak kalecilerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki Alban Lafont, FC kalesinde harikalar yaratıyor. İşte Lafont'un 2019-20 sezonundaki en iyi kurtarışları...

Kaynak: Dugout

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