Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı
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Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı

Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'de düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerine katılım sağlayan Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü sporcuları dereceyle dönüyor.

Balıkesir'de düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerine katılım sağlayan Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü sporcuları dereceyle dönüyor.

Türkiye'nin Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden sonra en büyük yağlı güreş organizasyonu olan Balıkesir Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerine Alaplılı güreşçiler damga vurdu.

Balıkesir'de Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61.'si düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştirildi. Güreşlerin ikinci gününde de mücadeleler kıyasıya sürerken, son günde ise başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Final mücadelesinde rakibini yere seren Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Kırkpınar'da baş altı boyuna yükselen Yunus Emre Yaman bu boyda 6 rakibini yenerek üçüncü olurken, Alaplılı hemşerilerine gurur yaşatarak kürsüdeki yerini aldı. Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Güreşçileri Alperen Atar, Deste büyük boyda birinci olurken, Küçük Orta Büyük Boyda ise Ahmet Faruk Uğuz ikinci oldu ve Büyük Orta Boyuna çıkmaya hak kazandı. Alaplı'nın güreşlerde elde ettiği başarı ilçede büyük memnuniyetle karşılanırken, güreşçilerin başarısı gelecek için büyük umut vaat etti. - ZONGULDAK

Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı
Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı
Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı
Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı
Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı
Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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