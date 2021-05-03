Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü
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Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü.

Salih Uçan, Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa ile yapılan müsabakanın başında sakatlandı.

Henüz ilk dakika tamamlanmadan Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Salih Uçan, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. Salih, elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Alanyaspor'da Salih Uçan'ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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