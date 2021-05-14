Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan A Milli Futbol Takımı açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan A Milli Futbol Takımı açıklaması Açıklaması

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan A Milli Futbol Takımı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda kendine yer bulamayınca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karara saygı duyduğunu belirten Uçan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesajlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. #BizimÇocuklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Adem Ljajic Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan A Milli Futbol Takımı açıklaması Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 18:16:29. #1.14#

title