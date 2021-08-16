Alanyaspor, Wilson Eduardo'yu transfer etti
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Alanyaspor, Wilson Eduardo'yu transfer etti

Alanyaspor, Wilson Eduardo'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, son olarak El-Ain'de oynayan 31 yaşındaki Angolalı oyuncu Wilson Eduardo'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, son olarak El-Ain'de oynayan 31 yaşındaki Angolalı oyuncu Wilson Eduardo'yu kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlere devam ettiklerini söyledi.

Eduardo'nun kulübe faydalı olacağına inandığını anlatan Çavuşoğlu, "Portekiz'in Braga takımında kaptanlık yapmış Wilson Eduardo'yu kadromuza kattık. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olsun. Kendisi forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayan bir oyuncu. Alanyaspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu. Öyle de olacak diye düşünüyorum. Kazasız ve belasız bir lig diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eduardo: " Süper Ligi çok iyi biliyorum"

Wilson Eduardo ise daha önce de Alanyaspor'a gelme ihtimalinin olduğunu ancak başka yere transferinin gerçekleştiğini belirtti.

Alanyaspor'u son yıllarda takip ettiğini dile getiren Eduardo, "Teklifler olmasına rağmen Alanyaspor, sürekli gelişmekte ve seviyesini kollayan bir kulüp olduğu için buraya gelmeyi çok istedim. Buradan olmaktan çok mutluyum. Beklentileri karşılamak en büyük hedefim." diye konuştu.

Eduardo, Türkiye ligini çok iyi bildiğini, Beşiktaş'a karşı 2 kere oynadığını ifade ederek, "Konyaspor ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamıştım. Süper Ligi çok iyi biliyorum. Birinci ile sonuncu takım arasında çok uçurum yok. O yüzden zor bir lig. Burada oynayan arkadaşlarım da var. Bundan dolayı da bilgim iyi." dedi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Eduardo, karakter olarak her şeyini sahada yüzde 100 veren bir oyuncu olduğunu dile getirerek, golleri ve asistleriyle seyirciyi mutlu etmek istediğini söyledi.

Açıklamaların ardından, Wilson Eduardo kendisini 2+1 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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