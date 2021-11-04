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Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Isınma ve top kapma ile başlayan antrenmanın, çıkış koşuları ile dar alanda taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için bugün özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye gidecek ve kampa girecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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