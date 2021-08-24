Alanyaspor, Leroy Fer'i kadrosuna kattı
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Alanyaspor, Leroy Fer'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Leroy Fer'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hollanda'nın Feyenoord takımından orta saha oyuncusu Leroy Fer'i transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hollanda'nın Feyenoord takımından orta saha oyuncusu Leroy Fer'i transfer etti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Leroy Fer'i bir hafta gecikmeli de olsa kadrolarına kattıklarını söyledi.

Futbolcuyla görüşmelerinin uzun süredir sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Alanyaspor Kulübümüze katkı sağlayacağına inandığımız bir sporcu. Hem Alanyaspor'umuza hem Fer'e hayırlı uğurlu olsun. Gücümüze güç katacağına inandığımız bir futbolcu. İnşallah bunu da izleyip göreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, bir gazetecinin transfer sürecini tamamlayıp tamamlamadıklarına yönelik sorusu üzerine yeterince transfer yaptıklarını belirtti. Ancak hocalarıyla konuşacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "İlk etap transferleri yaptığımızı düşünüyoruz. Yapma imkanımız da olabilir. Duruma göre ama net bir şey yok şu an için. Kadroda yeterince oyuncumuz var, buna inanıyoruz. Eksik olursa transferin bitimine zaman var ve o gün de değerlendiririz. Transfer yaparsak bunu beraber göreceğiz ve sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Leroy Fer: "Elimden geldiğinin en iyisini Alanyaspor için vereceğim"

Hollandalı oyuncu Fer ise geldiği andan itibaren kulübün bir aile kulübü olduğunu hissettiren başkan ve yöneticilere teşekkür etti.

Alanya'da kendisi için gerçekleşen sıcak karşılamadan etkilendiğine işaret eden Fer, "Elimden geldiğinin en iyisini Alanyaspor için vereceğim." ifadesini kullandı.

Kazanmayı sevdiğini kaydeden Leroy Fer, "İnşallah taraftarın gözünde de en iyi oyuncu olmayı başarırım. Her şeyi veren bir Fer olacak sahada." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Fer, kendisini 2+1 yıllık turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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