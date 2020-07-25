Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarısını 2-0 yenik tamamlayan Alanyaspor, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla G.Saray'ı gelen Alanyaspor, ligi 5. sırada tamamladı.

Süper Lig'de kümede kalmayı bir hafta önce garantileyen Konyaspor, hafta içi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçtan dolayı "rotasyonlu" bir kadro ile sahaya çıkan Alanyaspor ile karşılaştı.

Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Alanyaspor maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başararak inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Junior Fernandes, 80. dakikada Bakasetas ve 87. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise 19. dakikada Alper Uludağ ve 28. dakikada Marin Anicic kaydetti.

GALATASARAY'I GERİDE BIRAKTILAR

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Cisse, sezonu 34 maçta (tüm kulvarlar) 26 gollük performansla tamamladı.

Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. CAS, Trabzonspor'un cezasını kaldırırsa; Galatasaray gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

DENİZLİSPOR KAYBETSE DE LİGDE KALDI

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Yukatel Denizlispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 1-0 kazandı.

Denizlispor, maçın ilk yarısında daha çok pozisyona giren taraftı. Recep Niyaz ve Sacko'nun pozisyonlarında Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, gole izin vermedi. İkinci yarıda, kendisini ilgilendiren diğer maçlardaki skorların da etkisiyle Denizlispor daha temkinli bir oyun oynadı ve savunma güvenliğine önem verdi. Ancak, Denizlispor, 90+4'te İlhan Parlak'ın golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu.

Mağlubiyet sonrası 35 puanda kalan Denizlispor, bu sonuca rağmen ilk sezonunda Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi. Denizlispor, sezonu 14. sırada bitirdi.

Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Türk futbolunun 110 yıllık çınarı MKE Ankaragücü ise puanını 32'ye yükselterek sezonu 17. sırada bitirdi ve yükseldiği ikinci sezonda küme düştü. Başkant ekibi, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.