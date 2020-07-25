HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarısını 2-0 yenik tamamlayan Alanyaspor, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla G.Saray'ı gelen Alanyaspor, ligi 5. sırada tamamladı.

25.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:57

Süper Lig'de kümede kalmayı bir hafta önce garantileyen Konyaspor, hafta içi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçtan dolayı "rotasyonlu" bir kadro ile sahaya çıkan Alanyaspor ile karşılaştı.

Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Alanyaspor maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başararak inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Junior Fernandes, 80. dakikada Bakasetas ve 87. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise 19. dakikada Alper Uludağ ve 28. dakikada Marin Anicic kaydetti.

GALATASARAY'I GERİDE BIRAKTILAR

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Cisse, sezonu 34 maçta (tüm kulvarlar) 26 gollük performansla tamamladı.

Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. CAS, Trabzonspor'un cezasını kaldırırsa; Galatasaray gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

DENİZLİSPOR KAYBETSE DE LİGDE KALDI

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Yukatel Denizlispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 1-0 kazandı.

Denizlispor, maçın ilk yarısında daha çok pozisyona giren taraftı. Recep Niyaz ve Sacko'nun pozisyonlarında Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, gole izin vermedi. İkinci yarıda, kendisini ilgilendiren diğer maçlardaki skorların da etkisiyle Denizlispor daha temkinli bir oyun oynadı ve savunma güvenliğine önem verdi. Ancak, Denizlispor, 90+4'te İlhan Parlak'ın golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu.

Mağlubiyet sonrası 35 puanda kalan Denizlispor, bu sonuca rağmen ilk sezonunda Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi. Denizlispor, sezonu 14. sırada bitirdi.

Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Türk futbolunun 110 yıllık çınarı MKE Ankaragücü ise puanını 32'ye yükselterek sezonu 17. sırada bitirdi ve yükseldiği ikinci sezonda küme düştü. Başkant ekibi, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Haber Yorumları (1)
SÜZME: Şaibeli bir sezon finali oldu. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi Spor
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Politika
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Selçuk Yöntem Huysuz Virjin
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Emre Belözoğlu
Şu an buradasınız: Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 00:12:15. #1.15#
title