Alanyaspor, Khouma Babacar ile yollarını ayırdı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da golcü oyuncu Babacar ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da golcü oyuncu Babacar ile yollar ayrıldı.
Aytemiz Alanyaspor, İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 Eylül 2020'de kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Khouma Babacar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.
Turuncu-yeşilli ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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