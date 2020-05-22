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Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Aytemiz Alanyaspor, bu akşam tesislerde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
22.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:44

Aytemiz Alanyaspor, bu akşam tesislerde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun kalan 8 haftası için Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00'de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular, antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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