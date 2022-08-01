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Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, PSV Eindhoven'dan 19 yaşındaki sağ bek Yunus Bahadır'ı renklerine bağladı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, PSV Eindhoven'dan 19 yaşındaki sağ bek Yunus Bahadır'ı renklerine bağladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sağ bek mevkisi için transfer ettikleri Yunus Bahadır'dan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yunus'un yetenekli ve gelişime açık bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Mevcut yeteneklerinin üzerine daha da koyarak ülke futbolumuza ve takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz. Hem Alanyaspor'umuza hem de kendisine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Yunus Bahadır ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Muhteşem bir ortamla karşılaştığını dile getiren genç futbolcu, "Kulüp yönetimi ve çalışanlar çok iyi. Önümde çok güzel bir fırsat var ve kendime güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp hem takımda hem de ileride milli takımda yer almak istiyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Yunus Bahadır, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

AA / Spor

Aytemiz Alanyaspor Cengiz Aydoğan PSV Spor Haberler

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