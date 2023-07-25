Alanyaspor, Fidan Aliti ile sözleşme imzaladı

Engin ATAOĞLUALANYA (Antalya), (DHA)- Süper Lig ekibi Alanyaspor, stoper Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, Kosovalı milli stoper Fidan Aliti kendisini 3 yıllığına turuncu yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Lig hazırlıklarımız sürüyor. Erzurum kampını tamamladık ve takımımız bugün Allah izin verirse Hollanda'ya gidecek. Takımımıza bir takviye daha yaptık. Stoper oyuncu Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah Corendon Alanyaspor'umuza katkı sağlayacaktır. Hem kulübümüze hem de Fidan Aliti'ye hayırlı olsun dedi.

Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Fidan Aliti, Kulübümün hedeflerinin farkındayım. Takımımızın en iyiye gitmesi için ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye'yi çok seviyorum ve bir akrabam da burada yaşıyor. Türklerin kafa yapılarını bildiğim için her şey daha kolay olacak diye konuştu. (DHA)