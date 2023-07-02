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Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp koşuyla tamamlandı. Yarın çift idmanla devam edilecek.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp koşuyla tamamlandı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor

Cengiz Aydoğan Ömer Erdoğan Spor Haberler

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