Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük Cengiz Aydoğan Spor Haberler

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