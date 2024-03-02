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Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Cengiz Aydoğan Fatih Tekke Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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