Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri, pas organizasyonları ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Alanyaspor, yarın çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.