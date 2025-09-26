Haberler

Alanyaspor Galatasaray hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Alanyaspor Galatasaray hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Alanyaspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Alanyaspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD platformundan canlı Alanyaspor Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

