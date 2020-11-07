Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı
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Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

07.11.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:04
Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Akdeniz ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu.

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, perdeyi 49. dakikada Alanyaspor'un İngiliz oyuncusu Steven Caulker attı. 59'da kendi kalesine de gol atan Caulker, maça eşitliği getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 17 yaparken, Trabzonspor 6 puana çıktı. Göztepe maçı ertelenen Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi devam etti. Trabzonspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

ALANYASPOR'U DERBİ BEKLİYOR

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

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