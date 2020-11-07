Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Akdeniz ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu.