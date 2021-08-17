Alanyaspor'da kombine satışı başladı
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Alanyaspor'da kombine satışı başladı

Alanyaspor'da kombine satışı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanyaspor'un bu sezon evinde oynayacağı maçlarda geçerli kombineler, maraton tribünün D, E ve F bloklarında yüzde 50 kapasiteyle satışa sunuldu.

Alanyaspor'un bu sezon evinde oynayacağı maçlarda geçerli kombineler, maraton tribünün D, E ve F bloklarında yüzde 50 kapasiteyle satışa sunuldu.

2019-2020 sezonunda kombine sahibi olan taraftarların öncelikli olmak üzere, belirtilen bloklarda yer alan 490 adet koltuk için kulüp tesislerindeki Alanyaspor Passolig Ofisi'nden 1000 TL'ten kombine satın alınabileceği bildirildi.

Kombine satışının, 19 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'den itibaren genel satışa açılacağı ve satın alma işlemlerinin Passolig internet sitesi ile Passo Mobil uygulama üzerinden devam edeceği duyuruldu.

Alanyaspor Passolig kartı olan taraftarların, e-bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatması gerekirken, kombine satış işlemlerinde HES kodu tanımlanmasının yapılacağı açıklandı. - ANTALYA

Alanyaspor'da kombine satışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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