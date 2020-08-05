Alanya'da tropikal meyve kazanç kapısına dönüştü Alanya'da tropikal meyve kazanç kapısına dönüştü Alanya'da passiflora meyvesi üretilmeye başladı Antalya'nın Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüştü.

Alanya'da tropikal meyve kazanç kapısına dönüştü

Alanya'da passiflora meyvesi üretilmeye başladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüştü. Çoğunluğu Türkiye'de ilk kez olmak üzere 24 çeşit tropik meyve yetişen ilçede çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesinin de üretimine başlandı.

Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Günümüzde Alanya'da muz ile avokadonun yanı sıra mango ve papaya başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (kedigözü), mangis, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah gibi 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor.

Alanya'da çarkıfelek meyvesi üretilmeye başladı

İlçede son olarak da anavatanı Güney Amerika olan çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesinin de üretimine başlandı. Passiflora meyvesi tezgahlar da kilogram fiyatı 50 TL olarak yer aldı.

Kestel ve İmamlı mahallerinde yaklaşık 150 dönümde çarkı felek meyvesi yetiştiren üretici Mustafa Ezici, ilk hasadını yaptığını söyledi.

"Seneye 2 bin ton ürün bekliyoruz"

Ezici, " Marketlerde passiflora kilogramı yaklaşık 50 TL olarak satılıyor. Bir dönüme yaklaşık 400 adet fidan dikilebiliyor. 8-9 ayda meyve veriyor. Bir dönümde yaklaşık 100-150 bin lira minimum para kazandırıyor. İhracatı mümkün, passifloranın Türkiye'ye komşu olan ve 3 saat uçuş mesafesinde 80 ülkeye ihracatı mümkün. Avrupa'ya ihracatta kilogramı 4-5 Euro civarında ve iç piyasada da çok ciddi alım olacak. Seneye haziran-eylül ayında 2 bin ton ürün bekliyoruz. Araziye şu an 350 dönüm ekim başladı. Tarım Bakanlığı'ndan 500 bin adet fidan dikim belgesi aldık. Fidanlar şu an dikim aşamasında, Alanya'nın İmamlı Köyü'nde yaklaşık 120 dönüm ekiyoruz. Alanya'da toplam 350 dönüm eylül ayında dikim gerçekleştireceğiz. Bu dikimden de yaklaşık 2 bin ton meyve hasadı yapmayı düşünüyoruz. Şu anda da meyve hasadının zamanı geldi. Yılda iki defa hasat ediliyor. Sarmaşık türü. Çok sağlıklı bir meyve, özellikle yaşlılarda kemik erimesine, psikolojik olarak beyne serotonin yayıyor. Çok ciddi bir vitamin kaynağı meyve" dedi.

"Sağlık açısından çok faydalı"

Çarkıfelek meyvesinin şu anda Avrupa'da, Almanya ve Hollanda'da marketlerde kilosu 18 Euro'ya satıldığını aktaran Ezici, "Hollanda'ya 20 günde gemiyle Kolombiya ve Güney Amerika'dan geliyor. Bizim avantajımız dalında olgunlaşan meyveyi Avrupa'nın tüm ülkelerine 3 gün içerisinde ihraç edebiliriz. Çok ciddi bir pazarı var. 1 milyon tonluk yoğunluğu olan bir meyve. Kilosunu 4-5 Euro'ya verdiğiniz zaman para kazandırabiliyor. Muzun dönümünde 30-35 bin lira para kazandırıyor, bu minimum 100-150 bin lira para kazandıran bir ürün. Çok ciddi üretim olacak. Özellikle Rusya'ya, Avrupa ve Arap ülkelerine çok ciddi bir ihracat yapacağız. Artı Avrupa'dan yatırımcılar geldi. Şu anda İmamlı'da 15 dönüm dikim gerçekleşiyor. Eken kişiler bir ürün alalım daha sonra 150 dönüm ekelim dediler. Bu meyve muz, mandalina, portakal üretimini geçecek. Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacak. Tadı mükemmel. Çocuklar buna bayılıyor. Çok güzel bir aroması var. Özellikle cinsel ilaçların ham maddesi bu meyveden yapılıyor. Sağlık açısından çok faydalı. Beyne serotonin yayıyor. Mutluluk veriyor, stres ilaçlarının kullanımının önüne geçer. Özellikle depresyona giren kişiler, bu meyveyi tükettikleri zaman çok faydasını göreceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA