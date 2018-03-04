Alanya Belediyesi ile Anadolu Jet, İç Pazarın Hareketlenmesi İçin İşbirliği Yapıyor

Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, iç turizmi hareketlendirmek için Anadolu Jet'le bir işbirliği yaptı. Bu işbirliği kapsamında Anadolu Jet bileti satan acente yetkililerini Alanya'da ağırladı.

Başkan Yücel'in daveti üzerine Van, Ordu- Giresun, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa'da Anadolu Jet'in biletlerini satan acente temsilcileri Alanya'ya geldi. 21 acente yetkilisinden oluşan gruba Damlataş Mağarası, tarihi Süleymaniye Camii, Sandık Emini Kayhanlar Alanya Kültür Evi, Mecdüddin Sarnıcı, iç kale, Kemal Atlı Alanya Kültür Evi, Kızılkule, Esat Burcu, Tophane ve Tersane'den oluşan bir tanıtım gezisi hazırlandı.

Tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi

Damlataş Mağarası'ndan geziye başlayan acente yetkilileri, daha sonra Alanya Teleferik'le tarihi kaleye çıktı. Tarihi mekanları tek tek gezen acente yetkililerine Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura tarafından Kemal Atlı Alanya Evi'nde bir brifing verildi. Hacıkura; Alanya Belediyesi'nin tarihi kalede yürüttüğü restorasyon çalışmaları, kültürel varlıkların korunması ve eski Alanya evlerinin tekrar yaşatılması için sürdürülen çalışmalar hakkında konukları bilgilendirdi.

Gezi programına zaman zaman eşlik eden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve ALTAV Yönetim Kurulu üyeleri ise gruba bölge turizmi hakkına bilgi vererek sorularını yanıtladı.

Başkan yücel:"İç turizmi güçlendireceğiz"

Acenteciler onuruna verdiği akşam yemeğinde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Anadolu Jet'le yaptığımız işbirliğiyle iç turizmi hareketlendirmeyi amaçlıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanından gelen acente temsilcilerimizle bu akşam yemekte buluştuk. Acentecilerimiz bugün Alanya'nın tarihi ve turisttik mekanlarını gezerek şehrimizi daha iyi tanıdılar. Dolasıyla da Alanya turlarını daha kolay satabilecekler. Şimdiden destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in acenteciler onuruna verdiği akşam yemeğinde, Anadolu Jet Pazarlama ve Satış Koordinatörleri Demokan Murat Öktem, Hande Etik ve Burak Er'in yanısıra THY Antalya Satış Müdürü Mustafa Öz ve THY Gazipaşa Şefi Hilal Sucu da yeraldı.

"Uçmayan ve görmeyen kalmasın"

"Uçmayan kalmasın, görmeyen kalmasın" sloganıyla başlattıkları projeyi devam ettirdiklerini belirten Anadolu Jet Pazarlama ve Satış Koordinatörü Demokan Murat Öktem, "Alanya, muhteşem doğası ve tarihi değerleriyle geniş bir turizm hinterlandına sahip. Bölgenin iç turizm alanında gelişimine katkı sağlamak ve bunun yanında ziyaretçi sayısını da arttırmak amacıyla Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve turizmin kanaat önderlerinin de desteğiyle Van, Ordu- Giresun, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa acentelerimizi 3 günlük bir programla Alanya'da ağırlıyoruz. Türkiyemizin diğer bölgelerinde yaşayan insanların da bu güzellikleri görüp turizm elçileri olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ANTALYA