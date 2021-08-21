Alanayaspor'da Davidson hastenelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Davidson'un kadroda olmamasına açıklık getiren Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da. Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 2. haftasında Altay'la karşılaşan Alanyaspor'da Çağdaş Atan karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımda salgın hastalıktan şüphelendiklerini ve bunun sebebinin orman yangıları olabileceğini belirtti.
"BİZİ BİRAZ ÜZDÜ"
Çağdaş Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da." ifadelerini kullandı. Salgının nedenine ilişkin olarak ise genç hoca, "Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü" dedi.