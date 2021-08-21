Alanayaspor'da Davidson hastenelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Davidson'un kadroda olmamasına açıklık getiren Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da. Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü." ifadelerini kullandı.