Alanayaspor'da Davidson hastenelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanayaspor'da Davidson hastenelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Davidson'un kadroda olmamasına açıklık getiren Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da. Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Altay'la karşılaşan Alanyaspor'da Çağdaş Atan karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımda salgın hastalıktan şüphelendiklerini ve bunun sebebinin orman yangıları olabileceğini belirtti.

"BİZİ BİRAZ ÜZDÜ"

Çağdaş Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da." ifadelerini kullandı. Salgının nedenine ilişkin olarak ise genç hoca, "Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü" dedi.

Alanayaspor'da Davidson hastenelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Muslera Ozan Tufan Lionel Messi Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alanayaspor'da Davidson hastenelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 23:08:44. #1.15#

title