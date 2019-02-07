Alakır Barajı'nda Su Seviyesi Yükseldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesinin yükseldiği Alakır Barajı'nın çevresindeki yollar su altında kaldı.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu baraj çevresindeki yolların su altında kalması nedeniyle Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Baraj çevresinde oturan Ahmet Ali Coşan, her yıl barajda su seviyesi arttığında böyle bir sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Baraj kenarındaki yolun tamamen kapandığını dile getiren Coşan, yolun açılması için belediyeye müracaatta bulunduklarını kaydetti.

Çayiçi Mahallesi Muhtarı Osman Çalışır da barajdaki su seviyesinin düşürülmesi için kontrollü olarak Alakır Çayı'na su bırakıldığını ifade etti.

Vatandaşların olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmaması için de belediye tarafından anons yapıldığını belirten Çalışır, birkaç gün yağış olmaması durumunda barajdaki suyun normal seviyeye düşmesini beklediklerini anlattı.

Kaynak: AA