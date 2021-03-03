Alaçatıspor sahaya indi
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Alaçatıspor sahaya indi

03.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:20
Alaçatıspor sahaya indi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bölgesel Amatör Lig'de sezonun 17 Nisan'da başlayacağını müjdelemesiyle İzmir'in ligdeki temsilcilerinden Alaçatıspor sahaya indi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bölgesel Amatör Lig'de sezonun 17 Nisan'da başlayacağını müjdelemesiyle İzmir'in ligdeki temsilcilerinden Alaçatıspor sahaya indi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıldır durdurulmak zorunda kalan ligde yeni sezonun heyecanını yaşayan Çeşme ekibinde teknik direktör Ahmet Saray, "Amatör futbolcular aylardır bu müjdeyi bekliyordu. Ligin başlama tarihi belirlendikten sonra bayram havası yaşandı. Sabırsızlıkla fikstürün belli olmasını bekliyoruz. Kısa süreli bir lig oynanacak. Dolayısıyla kimsenin hata yapma lüksünün olmadığı bir lig olacak. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip hedefimize sağlıklı bir şekilde gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

Takım kaptanı Halit Muhammet Çimen, zorlu bir süreçten geçerek yeşil sahalar ve topla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

 


Alaçatıspor sahaya indi
Alaçatıspor sahaya indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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