Alaçatıspor 94'ncü yıl pastasını eski futbolcusu Kanco Ahmet ile kesti
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Alaçatıspor 94'ncü yıl pastasını eski futbolcusu Kanco Ahmet ile kesti

Alaçatıspor 94'ncü yıl pastasını eski futbolcusu Kanco Ahmet ile kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Nisan 1927 tarihinde kurulan ve İzmir'in en eski kulüpleri arasında yer alan Alaçatıspor'un 94'üncü yıl pastası, Alaçatıspor'un 45 yıl önceki futbolcularından olan "Kanco" lakaplı Ahmet Zorlu ile birlikte kesildi.

30 Nisan 1927 tarihinde kurulan ve İzmir'in en eski kulüpleri arasında yer alan Alaçatıspor'un 94'üncü yıl pastası, Alaçatıspor'un 45 yıl önceki futbolcularından olan "Kanco" lakaplı Ahmet Zorlu ile birlikte kesildi.

Pandemiden önce Alaçatıspor sahasında eski futbolcuların davet edildiği bir kutlama gerçekleştiren Alaçatıspor yöneticileri, pandemi nedeniyle coşkulu kuruluş yıl dönümü kutlaması yapamayınca, eski futbolcular adına "Kanco Ahmet"i ziyaret ederek, simgesel bir kutlama yaptı.

Ziyarette, Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, yönetim kurulu üyeleri yer alırken, 94'üncü yıl pastası hep birlikte kesildi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 94'ncü yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Soner Varhan, "Alaçatıspor'umuzun kuruluş tarihi 30 Nisan 1927'dir. Bugün de 30 Nisan 2021. Dolayısıyla 94 yaşında, İzmir'in köklü bir kulübüyüz. Eski futbolcularımızı, geçmiş yıllarda sahaya davet ederek kutlama yapmıştık. Pandemi önlemleri nedeniyle 94. yılımızı coşkulu toplantılarla kutlayamıyoruz. Sembolik olarak, Alaçatıspor'un eski futbolcularından olan ve Alaçatıpor'da 45 yıl önce top koşturan, 'Kanco' lakabıyla tanınan Ahmet Zorlu amcamızı, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Alaçatıspor'un 94. yıl pastasını beraber kestik. Umarım 95 yılımızı, sağlıklı, güzel bir ortamda, taraftarlarımızla omuz omuza kutlarız" diye konuştu.

"Liglerimiz başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Ertelen BAL maçları ile ilgili görüşlerini de açıklayan Kulüp Başkanı Varhan, "BAL maçlarının oynanması konusunda; bazı kulüp başkanlarının oynanması, bazılarının da oynanmaması yönünde görüşleri var. Son kararı tabi ki federasyon verecek. Bizim gördüğümüz kadarıyla, 16 Mayıs veya 23 Mayıs liglerin başlayacağı tarih olabilir; belki İzmir için zor olmayabilir; ama güneydeki illerimizde maçların oynanması durumunda sıcak havanın vereceği dezavantajlar olacaktır diye düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza, yarın oynanacakmış gibi devam ediyoruz. Antrenmanlarımızı durdurmadık. Bazı BAL takımlarının antrenmanlarını durdurduğunu duyduk. Liglerin başlama takvimine hareket edeceklerini biliyoruz; ama biz, liglerimiz başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi. - İZMİR

Alaçatıspor 94'ncü yıl pastasını eski futbolcusu Kanco Ahmet ile kesti
Alaçatıspor 94'ncü yıl pastasını eski futbolcusu Kanco Ahmet ile kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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