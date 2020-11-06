Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi

06.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:04

İnşaat şirketi MCM, 3,5 milyon euro'luk alacağını ödemeyen Barcelona'yı mahkemeye verdi. MCM, parayı tahsil edilebilmesi için kulübün iflasının açıklanması talebinde bulundu.

Barcelona için La Masia'nın yenilenme projesini yürüten Muro Cortina Modular Renting [MCM], 3,5 milyon euro'luk alacağı ödenmediği için kulübü İş Mahkemesi'ne şikayet etti.

MCM'nin iddiasına göre Barcelona ile borç ilişkileri 22 Aralık 2010'da, Sandro Rosell'in başkanlığı döneminde başladı ve 30 Haziran 2017'de son ödeme tarihi verildi. Barselona merkezli şirket, Mart 2018'de Barcelona kulübünü borçlular listesine ekleyerek finansal tablolarını güncelledi. Ancak, o günden bu yana şirket ile kulüp anlaşmazlıklar yaşadı.

MCM, Barcelona'ya karşı sözleşmeye dayalı alacağını yerine getirme için 900 bin euro mahkeme masrafıyla birlikte alacak davası açtı. Barcelona ise MCM'nin yaptığı iş nedeniyle bugüne kadar 250 bin eurodan fazla onarım masarfı olduğu için MCM'ye karşı dava açtı. MCM ise 3,5 milyon eurosunun tahsil edilebilmesi için kulübün iflasının açıklanmasını talep etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Büyük bir borç sarmalının içine giren ve koronavirüs nedeniyle mali açından zor günler geçiren Barcelona ise hala oyuncularıyla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.

Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cansu Dere Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Uefa Kasım Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 18:04:02. #1.14#
title