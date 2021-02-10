Al-Raed'e transfer olan eski Trabzonsporlu Marin, 11. takımıyla sözleşme imzaladı
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Al-Raed'e transfer olan eski Trabzonsporlu Marin, 11. takımıyla sözleşme imzaladı

10.02.2021 18:06 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:13
Al-Raed'e transfer olan eski Trabzonsporlu Marin, 11. takımıyla sözleşme imzaladı

Borussia Mönchengladbach ile 2007 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan eski Trabzonsporlu Marko Marin, kiralık olarak Suudi Arabistan takımı Al-Raed'in kadrosuna dahil oldu. Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu böylece 14 yıllık profesyonel kariyerinde 11. takımla sözleşme imzalamış oldu.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu Marko Marin, kariyerindeki 11. takıma transfer oldu.

Profesyonel futbol kariyerine 2007 yılında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile başlayan Marin, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den bir başka Arap ekibi Al-Raed'e kiralandı. 31 yaşındaki futbolcu böylece 14 yıllık yariyerinde 11. transferini gerçekleştirmiş oldu.

TRABZONSPOR'DA DA FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca Chelsea, Sevilla, Fiorentina gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarının formasını giyen Marin, 2015-2016 sezonunda kiralık olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması da giymişti.

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