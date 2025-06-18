Al Hilal ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Al Hilal ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1'de devam ediyor. "Real Madrid - Al Hilal" karşılaşması 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Al Hilal ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid ve Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de canlı yayınla karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Peki, Al Hilal ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

AL HİLAL ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Al-Hilal Saudi Football Club, 1957 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî'de mücadele etmektedir. Maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'nda oynamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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