Al Duhail, Hakan Çalhanoğlu'na 24 milyon euroluk sözleşme teklif etti

Serie A'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na takımıyla sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Milli futbolcuya, Katar'dan sürpriz bir talip çıktı. Al Duhail'in Hakan'a yıllık 8 milyon eurodan 3 senelik kontrat teklif ettiği öne sürüldü. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki futbolcunun bu teklif karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.