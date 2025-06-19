Al Ahly hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Al Ahly hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1'de devam ediyor. "Palmerias - Al Ahli" karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Al Ahly hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1'de devam ediyor. 19 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Palmerias - Al Ahli karşılaşması canlı yayınlanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, dünya futbolunu yakından takip etmek isteyenler için büyük bir fırsat olacak. Al Ahly'nin hangi ülkenin takımı olduğu ve hangi ligde oynadığı ise merak konusu oldu. Peki, Al Ahly hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

AL AHLY HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

El-Ehli ya da tam adıyla El-Nadi El-Ehli Lilriyada el-Bedeniye (Arapça: ?????? ?????? ??????? ???????), Mısır'ın Kahire şehrini temsil eden futbol kulübü. Afrika futbolunda yüzyılın takımı olarak bilinen El-Ehli,[1] Arapçada "millî" anlamına gelir, Afrika'nın önde gelen kulüplerindendir, Mısır Ligi'ni 38 kez kazanmıştır, ayrıca Mısır Kupası'nı da 35 kez kazanmıştır. El-Ehli 2000 yılında Afrika Konfederasyon kupalarındaki başarısı nedeniyle "20. Yüzyılın CAF kulübü" olarak adlandırılmıştır. Mısır'da 50 milyon taraftara sahiptir.

Tarihi

El-Ehli 1907 yılında Kahire'deki öğrenciler tarafından kuruldu.[

El-Ehli 1940'lı yıllarda Mısır futboluna hakim oldu. 1980'li yıllarda kıtasal başarılara imza attılar, 1982 ve 1987'de o zamanki adıyla CAF Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Turnuvanın adı CAF Şampiyonlar Ligi olduktan sonra 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020 ve 2021 yıllarında şampiyon oldu.[5] Bunların yanında Portekizli Manuel Jose'nin teknik direktörlüğünde dört kere Afrika Kupa Galipleri Kupası, altı kez CAF Süper Kupası ve bir de Afro-Asya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı.

El-Ehli bu başarıların yanında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2005 ve 2006'da iki kez bronz madalya aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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