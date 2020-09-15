Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor
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Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın 1 yıl daha sözleşmesi olduğu gerekçesiyle evraklarını göndermeme kararı aldı.

15.09.2020 23:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:42

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın transferinde kriz çıkardı.

Ortaçizgi'nin haberine göre; Al Ahli, siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.

Al Ahli Kulübü, Josef de Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe olarak gösterdi. Ancak Brezilyalı oyuncu, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle haklı gerekçeyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kurallar gereği, bir oyuncunun maaşı 4 ay ödenmemesi durumunda haklı fesih durumu ortaya çıkıyor. Souza da bu nedenle Al Ahli Kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

JOSEF SOUZA, SORUMLU OLACAK

Beşiktaş yönetimi ise yaşanan bu süreç hakkında Souza ile görüşme gerçekleştirirken Beşiktaş Kulübü Hukuk Depertamanı tarafından da gerekli tüm belgelerin incelendiği ve herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Ayrıca Suudi Arabistan kulübünün süreçten haklı çıkması durumunda ortaya çıkacak olan tazminatın tecrübeli oyuncu tarafından karşılanacağına dair sözleşmeye madde koyuldu.

GEÇİCİ LİSANS ÇIKARTILACAK

Ayrıca siyah beyazlı kulüp, Josef de Souza'yı maçlarda oynatabilmek için harekete geçiyor. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.

Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor
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