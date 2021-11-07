Akvadi Stadı'nda sona yaklaşıldı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Akköy'de FİFA standartlarında sahanın yapımı devam ederken, şehir merkezinde bulunan Akvadi Stadı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Spor konusundaki yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Pamukkale Belediyesinin 2021 yılı içindeki spor yatırımları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan destek ile ilçeye birçok spor tesisi yapımına başlandı. Akköy'de atıl durumdaki futbol sahası FİFA standartlarına uygun hale getirilerek hizmete sunulacak. Bu proje ile birlikte şehir merkezindeki saha ihtiyacını karşılayacak olan Akvadi Stadı'nda da çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yıllar önce yapılan ve zeminindeki sorunlar nedeniyle kullanılamayan Akvadi Stadı'ndaki nizami boyuttaki futbol sahasının zemini baştan sona yenilendi. Yaklaşık 1 milyon 900 bin TL'ye mal olan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Zemin tamamen değişirken, stadın yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor.

"Tesis çok önemli"

Sporun özellikle gençler için çok önemli olduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'nin spor ile anılması için önemli çalışmalar yapıyoruz. İlçemizin gençlerinin sporla tanışması için Pamukkale Belediyespor Kulübü çatısı altında birçok branşta aktif durumdayız. Bunun yanında ilçe genelinde spor tesisleri yapıyoruz. Akköy'de yeni baştan bir futbol sahası inşa ederken, Akvadi Stadı'nın zeminini ve ışıklandırma sistemini yeniliyoruz. Akvadi'de çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bunun yanında ihtiyaç olan mahallelerimizde hala sahalar ve basketbol sahaları yapacağız. Pamukkale adını turizm, sağlık ve doğal güzellikleri ile birlikte sporla da duyuracaktır. Bizim amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Zeki, çevik ve ahlaklı' sporcuları yetiştirmek" diye konuştu. - DENİZLİ