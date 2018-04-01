Aktif Yurtdışı Eğitim'in Sunduğu Hizmetler

Aktif Yurtdışı Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yılmaz, Aktif Yurtdışı Eğitim'in sunduğu hizmetleri Wise TV'ye anlattı.

Aktif Yurtdışı Eğitim'in Türkiye'de yabancı dil öğrenmek ve yurt dışında üniversiteye gitmek isteyenlerin başvurdukları bir kuruluş olduklarını ifade eden Yılmaz, sundukları hizmetlerin dil okullarından yaz kamplarına kadar geniş kapsamlı olduğunu belirtti.