"Aksini düşünmek bile istemem" diyen AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı geldi - Haberler
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"Aksini düşünmek bile istemem" diyen AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı geldi

Haberler.com, Servet Uzun - Politika
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Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan partisine dikkat çeken zam uyarısında bulundu. Son dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlar sonrası partisinin dikkat etmesi gerektiğini belirten Tayyar, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem." dedi.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, son dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlar üzerinden partisine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"NE KILIÇDAROĞLU NE DİĞERLERİ AK PARTİ'NİN RAKİBİ DEĞİL"

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

'Aksini düşünmek bile istemem' diyen AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı geldi

"BU YANGIN MUTLAKA SÖNDÜRÜLMELİ"

Partisine dikkat çeken bir uyarıda bulunan Tayyar, "Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem." dedi.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

Elektrik Faturası, Şamil Tayyar, Doğal gaz, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (4)

Ahmet AKGÜL:

şuan piyasa iyi değil de, chp gelince bundan bin beter olacağı kanaatindeyim. Çünkü keyfini bozamayan başarılı olamaz. rahatını bozacak insan ki zoru başarsın.

Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
EGE CANBAY:

Helal sana antepli dogrular ahirete birakilmaz...TURKESCI

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Mustafa TekkaleMMM:

Bitirdiniz milleti %30 bile alamamaniz lazım

Cevap Yaz 11 50 Yayından Kaldır
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