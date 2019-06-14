Akşener: 'İstanbullunun iradesi gasbedildi, sivil darbe sonucu seçim yenileniyor'

Akşener: 'İstanbullunun iradesi gasbedildi, sivil darbe sonucu seçim yenileniyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart gecesi İstanbullunun iradesi gasbedildi. Hırsızlık yapıldı, Bunun adı milli irade gaspıdır. Sandığın tekmelenmesidir. Bu bir sivil darbe sonucu seçimin yenilenmesidir." dedi.

Akşener: 'İstanbullunun iradesi gasbedildi, sivil darbe sonucu seçim yenileniyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart gecesi İstanbullunun iradesi gasbedildi. Hırsızlık yapıldı, Bunun adı milli irade gaspıdır. Sandığın tekmelenmesidir. Bu bir sivil darbe sonucu seçimin yenilenmesidir." dedi.

Beykoz, Sarıyer ve Eyüp'te seçim çalışmaları yapan Akşener, buralarda İYİ Parti'nin seçim için kurduğu demokrasi çadırlarını ziyaret etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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