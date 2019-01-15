Akşener'den Trump'a Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trump'a seslenerek, "Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez. Türkiye bölgeye girerse, milli güvenliğini tehdit eden teröristlere haddini bildirmek için girer" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, İYİ Parti'nin bütün ambargo ve karartmaları aşarak geldiğini söyleyerek, "Söyleyecek sözü olan, ne yapar eder, millete ulaştırır. Biliyor ve inanıyoruz ki, Hakikat er geç ortaya çıkar, hak daima yerini bulur. İYİ Parti'nin hikayesi budur. İYİ Parti cesaretle, emekle, inançla ve alın teriyle buralara gelmiştir. 'Ne olur ekranlarda 24 saat bizi gösterin' diyecek halimiz yok. Biz biliyoruz ki, milletimizin gönlüne giden yol, borazan medyanın ekranlarından değil, dik durmaktan, düz yürümekten ve doğru söylemekten geçer. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bir yolunu bulur, sözümüzü millete ulaştırırız. İnanç varsa, yol da vardır, iman varsa, imkan da vardır. Gün gelecek, karınca olup; İbrahim'e su taşıyacağız. Gün gelecek, koç olup, İsmailler için bıçağa boyun uzatacağız. Ama asla yılmayacağız. Hak yolundan dönmeyeceğiz. Millet yolundan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Ama artık Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan ne varsa, yıkıp-döküyorsunuz. Ballandıra ballandıra anlattığınız ekonomimizin gerçeği ortadadır. Bakın Türkiye dünyadaki en büyük ekonomiler arasında 17. sırada. 2002 yılında da 17. sıradaydık. Büyüdük, uçtuk, kaçtık' diyorlar. İşin aslı dünya ekonomileri büyürken biz de büyümüşüz. Yani havuzun suyu yükselince, biz de yükselmişiz. Ama sıralamadaki yerimiz hala aynı. Ülkede tarımın hali ortadayken, çiftçilerimizin soruların ortadayken, Ziraat Bankası'nın borazan medyası, yandaş müteahhitleri, spor kulüplerini desteklemek için kullanılması ayıptır, yazıktır, günahtır. İktidar spora kaynak aktarmak istiyorsa, başka yöntemler bulmalıdır. Kaldı ki, spor kulüplerimize destek için mi, yoksa kendi kurduğu takımların, milyonlarca dolarlık transferlerine kaynak oluşturmak için mi yapılıyor, orası belli değil. Ortaya çıkan tabloya bakın; Spor kulüplerine 10 milyar kaynak ayıran iktidar, ülkemizdeki üretimin yüzde 90'ını gerçekleştiren KOBİ'lerimize sadece 20 milyar lira ayırmış."

BAŞKAN ADAYLARINI TANITTI

Akşener, belediye başkan adaylarını da tanıttı. Akşener, "Sayın Doktor Cihan Kolip, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Serdar Kaman, Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Oğuz Şimşek, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Levent Dikmen, Kastamonu Belediye Başkan adayımız. Sayın Taner Söylemez, Ağrı Belediye Başkan adayımız. Sayın Yakup Özkan, Rize Belediye Başkan adayımız" şeklinde konuştu.

TRUMP'A SESLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Akşener, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki; Kürtlere saldırırlarsa, Türkleri ekonomik olarak mahvedeceğiz. Sayın Trump'a seslenmek isterim; Türk Devleti, Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca Ortadoğu'daki kaoslarda, per-perişan yollara düşen mazlumlara, hep Türkiye kucak açmıştır. Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez. Türkiye bölgeye girerse, milli güvenliğini tehdit eden teröristlere haddini bildirmek için girer" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA